Нацбюро сообщило о планах Туниса по развитию туристического потока из РФ

Власти Туниса заинтересованы в возвращении своей доли на российском туристическом рынке и ищут решения для увеличения потока туристов из РФ. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС генеральный директор национального бюро по туризму Хильми Хусейн.

© unsplash

«Стремясь вернуть себе долю на этом важном рынке, мы продолжаем координировать усилия со всеми заинтересованными сторонами в дипломатической сфере и нашим представительством в Москве, чтобы найти решения для перезагрузки тунисского направления как можно скорее», — сказал Хусейн.

По его словам, сейчас "многочисленные препятствия и проблемы негативно влияют на способность достигать целей" на российском рынке. Среди таких причин Хусейн назвал то, что на данный момент лишь одна авиакомпания планирует совершать прямые рейсы из России в Тунис, а также "непомерный рост цен" на транспортные расходы.

«Мы продолжили работать со всеми заинтересованными сторонами и специалистами в сфере туризма, ежегодно после кризиса (пандемии - прим. ТАСС) присутствуя на большинстве туристических выставок в России, а также проведя несколько рабочих встреч с нашими важнейшими партнерами - российскими национальными авиакомпаниями и российскими туроператорами, <...> с главой Федерального агентства по туризму. Все указывает на возможность поиска решений и возвращения нашей доли на российском рынке, — выразил уверенность Хусейн. — Тунис является одним из самых популярных направлений среди российских туристов благодаря своему богатому природному ландшафту, множеству экскурсионных мероприятий, которые он предлагает, выдающемуся историческому наследию, а также многообразию традиций и обычаев».

Хусейн выразил мнение, что российские туристы "считаются наиболее щедрыми в расходах, часто совершают туристические поездки по пустыне, а также проявляют большой интерес к археологическим памятникам и музеям".

По данным Национального бюро по туризму Туниса, в 2019 году число российских туристов, посетивших курорты североафриканской страны, превысило 633 тыс. Они провели в гостиничных номерах около 6,5 млн ночей, заняв, таким образом, первое место по количеству ночевок в рейтинге иностранных туристов. После открытия страны по окончании пандемии ковида восстановить поток туристов из РФ в прежних объемах Тунису пока не удалось.

Национальное бюро по туризму Туниса является государственным учреждением, которое находится в ведении Минтуризма.