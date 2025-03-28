Нацбюро сообщило о планах Туниса по развитию туристического потока из РФ

Нацбюро по туризму: Тунис ищет решения для увеличения потока туристов из РФ
Власти Туниса заинтересованы в возвращении своей доли на российском туристическом рынке и ищут решения для увеличения потока туристов из РФ. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС генеральный директор национального бюро по туризму Хильми Хусейн.
«Стремясь вернуть себе долю на этом важном рынке, мы продолжаем координировать усилия со всеми заинтересованными сторонами в дипломатической сфере и нашим представительством в Москве, чтобы найти решения для перезагрузки тунисского направления как можно скорее», — сказал Хусейн.
По его словам, сейчас "многочисленные препятствия и проблемы негативно влияют на способность достигать целей" на российском рынке. Среди таких причин Хусейн назвал то, что на данный момент лишь одна авиакомпания планирует совершать прямые рейсы из России в Тунис, а также "непомерный рост цен" на транспортные расходы.
«Мы продолжили работать со всеми заинтересованными сторонами и специалистами в сфере туризма, ежегодно после кризиса (пандемии - прим. ТАСС) присутствуя на большинстве туристических выставок в России, а также проведя несколько рабочих встреч с нашими важнейшими партнерами - российскими национальными авиакомпаниями и российскими туроператорами, <...> с главой Федерального агентства по туризму. Все указывает на возможность поиска решений и возвращения нашей доли на российском рынке, — выразил уверенность Хусейн. — Тунис является одним из самых популярных направлений среди российских туристов благодаря своему богатому природному ландшафту, множеству экскурсионных мероприятий, которые он предлагает, выдающемуся историческому наследию, а также многообразию традиций и обычаев».
Хусейн выразил мнение, что российские туристы "считаются наиболее щедрыми в расходах, часто совершают туристические поездки по пустыне, а также проявляют большой интерес к археологическим памятникам и музеям".
По данным Национального бюро по туризму Туниса, в 2019 году число российских туристов, посетивших курорты североафриканской страны, превысило 633 тыс. Они провели в гостиничных номерах около 6,5 млн ночей, заняв, таким образом, первое место по количеству ночевок в рейтинге иностранных туристов. После открытия страны по окончании пандемии ковида восстановить поток туристов из РФ в прежних объемах Тунису пока не удалось.
Национальное бюро по туризму Туниса является государственным учреждением, которое находится в ведении Минтуризма.