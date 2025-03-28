Стало известно, сколько придется заплатить за путешествие в Японию

К концу 2024 года Япония заняла лидирующие позиции по темпам прироста популярности среди российских туристов. Поездку в эту страну можно организовать самостоятельно или посредством приобретения туристической путевки.

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Для въезда в Японию россиянам требуется туристическая виза, ее можно получить, обратившись в посольство. Заявки на визу принимаются в консульских отделах, которые расположены в Москве, Петербурге, Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске.

Из-за санкций банковские карты Visa и Mastercard, которые выпущены в РФ, не принимаются к оплате на японской территории. Карты «Мир» также не работают в Японии. Самым надежным вариантом остаются наличные доллары, их можно обменять на иены.

В Токио представлен широкий спектр вариантов размещения, от роскошных отелей с ценой за ночь в две тысячи долларов до бюджетных хостелов за 40 долларов. В городе взимается налог на проживание.

Общие затраты на визу, транспорт и проживание для одного человека составят около 140 тысяч рублей. Путешествие для двоих обойдется на 85 тысяч рублей дороже.

Ранее сообщалось, что число иностранных туристов в России в 2024 году выросло более чем на треть.