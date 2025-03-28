В Австралии на купающегося мужчину напала акула

Пляж Порт-Бич в Австралии был закрыт после того, как на купающегося мужчину напала акула. Инцидент произошел, когда человек находился на популярном серфинг-споте Sandtrax. Свидетели происшествия рассказали, что увидели мужчину, который «размахивал руками» и звал на помощь. Сразу после укуса он был эвакуирован на лодке, и, хотя у него были видимые ранения на ноге, информации о его состоянии в больнице пока нет.

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По данным Департамента первичной промышленности Австралии, мужчина был укушен в ногу, предположительно, тигровой акулой. Свидетели, проплывавшие мимо на лодке, заметили его в панике и незамедлительно вытащили из воды.

«Мы только что видели, как парень размахивал руками. Мы быстро подплыли, и он выглядел немного напуганным», — рассказал один из свидетелей происшествия Эллиот Кейн.

После сообщения об укусе акулы власти приняли решение закрыть пляж для предотвращения дальнейших инцидентов. Летом многие жители и туристы посещают Порт-Бич для серфинга и плавания, поэтому власти призвали пловцов проявлять дополнительную осторожность в этом районе. Были установлены предупреждающие знаки с записью «пляж закрыт», чтобы информировать отдыхающих.

Этот инцидент становится особенно тревожным на фоне недавнего нападения акулы, которое привело к гибели серфера Стивена Пейна. Напомним, что он отдыхал в Австралии во время шестимесячного путешествия с девушкой, когда на него напала акула на пляже Уортон, недалеко от Эсперанса. Свидетели этого нападения также сообщали о криках и панике среди зрителей, когда на поверхности осталась только доска для серфинга.

Семья Стивена Пейна выразила свою скорбь из-за его гибели, отметив, что он был «одним из лучших» и описали его как «нежного гиганта». В их заявлении говорится, что он был умным и добрым человеком, который глубоко любил свою partner и был предан семье.

Случай с пловцом на пляже Порт-Бич вновь поднимает вопросы о необходимости принятия мер безопасности для защиты людей от нападений морских хищников. Австралийские пляжи привлекают множество туристов и местных жителей, и с увеличением численности населения, возможно, стоит рассмотреть возможность введения дополнительных мер предосторожности в таких зонах.

Департамент первичной промышленности работает над оценкой ситуации и планирует провести анализ поведения акул в этом районе. Несмотря на то, что акулы считаются естественной частью морской экосистемы, подобные инциденты могут существенно повлиять на туристическую привлекательность пляжей и безопасность отдыхающих.

Специалисты рекомендуют купающимся соблюдать осторожность при плавании, особенно на местах, известных своей активностью морских хищников, и следить за официальными предупреждениями, чтобы избежать неприятных инцидентов. С учетом участившихся нападений акул, властям следует ускорить разработку методов контроля и защиты для отдыхающих, чтобы предотвратить дальнейшие трагедии.