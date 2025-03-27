Топ-5 направлений для отдыха на майских праздниках

Где дешево отдохнуть на майские в 2025-м за рубежом: топ-5 направлений
Майские праздники в этом году будут длиннее, чем обычно, поэтому многие россияне берут дополнительные отгулы и устраивают себе полноценный отпуск. Начало мая — это символический старт летнего сезона, в который ожидается рост цен на всех направлениях, рассказали опрошенные NEWS.ru эксперты. О том, куда отправиться отдохнуть за границу в эти даты и во сколько обойдется такая поездка, читайте в материале NEWS.ru.
Какие зарубежные страны популярны у россиян в майские праздники
Самым популярным направлением в начале мая опрошенные NEWS.ru эксперты назвали Турцию. В ней наибольшим спросом у россиян пользуются курорты Анатолийского побережья, Бодрум и Даламан, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
«Также достаточно популярен в майские праздники и экскурсионный Стамбул. Но поскольку на турецком побережье море еще не прогрелось, туристы будут стремиться в более теплые страны, среди которых можно выделить Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. В майские праздники много предложений и на китайский остров Хайнань», — рассказал он в разговоре с NEWS.ru.
По словам Горина, в 2025 году к списку ставших уже традиционными направлений прибавилось еще одно — Вьетнам. В юго-восточном полуостровном государстве есть несколько городов, куда из России летают удобные рейсы, в том числе «Аэрофлота», — это Хошимин, Ханой и Нячанг.
Помимо морских курортов, существуют еще направления ближнего зарубежья, куда едет до 40% всех отдыхающих за границей россиян, добавил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.
«В Белоруссию ходит очень много поездов, в том числе „Ласточек“. Также возобновляется транспортное сообщение с Абхазией, но купаться в море в майские праздники там еще рано. Кроме того, из России можно полететь в Казахстан и Узбекистан», — отметил он в беседе с NEWS.ru.
Можно ли полететь в Европу на майские праздники
Европейские направления постепенно восстанавливают свой спрос на российском рынке после резкого его падения в 2022 году, говорит Горин. Чаще всего россияне выбирают для поездки на майские праздники Францию, Испанию, Италию, Грецию и Кипр, гораздо меньше туристов летают в Германию, Австрию и Великобританию, уточнил он.
«В 2022 году количество поездок в Европу сократилось на 95–97% по сравнению с 2019 годом. В 2025 году мы отмечаем рост спроса на эти направления на 5–7%. Это произошло, поскольку в 2022 году авиабилеты в среднем стоили 120–150 тысяч рублей туда-обратно, а сейчас с пересадками в Ереване, Баку или Стамбуле можно долететь за 45–55 тысяч рублей, но это скорее стоимость в межсезонье, в майские праздники стоимость вырастет до 70–90 тысяч рублей», — отметил Горин.
По его словам, подать документы на шенгенскую визу тоже возможно. Период рассмотрения документов варьируется от 15 до 45 дней в зависимости от страны. Из 29 стран Европейского союза россиянам сейчас доступен въезд в 17 государств.
Во сколько обойдется отдых за границей в майские праздники
Дешевле всего россиянам обойдутся поездки в страны ближнего зарубежья, говорит Юрий Барзыкин. Путешествия же в майские праздники на все остальные зарубежные курорты начинаются, по его оценке, от 100 тысяч рублей.
Согласно имеющимся в распоряжении NEWS.ru данным сервиса «Слетать.ру» и туроператора Fun&Sun, недельный тур в Стамбул с вылетом из Москвы начинается от 111 400 рублей на двоих человек. Цены на морские курорты стартуют от 75 тысяч рублей в Кирише и заканчиваются 204 тысячами в Анталии.
Аналогичная по срокам пребывания в стране поездка в Таиланд с остановкой в четырехзвездочном отеле обойдется в 189 тысяч рублей. Путешествие в Китай выйдет немного дешевле — неделя на острове Хайнань будет стоить от 122 289 рублей на двоих, а экскурсионный тур на материковый Китай без авиаперелета, но с питанием — 166 тысяч рублей.
Цены на туры в Египет начинаются от 135 тысяч рублей в Хургаде, достигая 266 тысяч рублей в Шарм-эль-Шейхе. Стоимость отдыха в ОАЭ стартует от 112 тысяч рублей.
Восьмидневный тур во Вьетнам с перелетом китайскими авиалиниями с остановкой в трехзвездочном отеле стоит от 290 900 тысяч рублей.
Поездка в Грузию будет стоить от 198 тысяч рублей на двоих, а в Белоруссию — от 116 тысяч рублей. Туры в Баку начинаются от 137 тысяч рублей, а в Армению — от 97 тысяч. Экскурсионный тур в Узбекистан обойдется в 137 тысяч рублей.
Что стоит иметь в виду при бронировании туров в 2025 году
При анализе стоимости туров следует учитывать, что цены на них могут оказаться выше, поскольку иногда указывается стоимость на трехзвездочный отель, а российские туристы чаще предпочитают более комфортные, отмечает Горин.
«Когда публикуются цены, это означает, что отель находится не на первой линии моря либо он трехзвездочный. А в России в основном практикуется люксовый премиальный туризм, то есть остановка в четырех- и пятизвездочных отелях, а это уже совершенно другой ценовой сегмент», — говорит он.
Для того чтобы сэкономить на поездке, Горин советует проводить собственное «маркетинговое исследование»: планировать путешествие заранее, следить за акциями раннего бронирования, выбирать трехзвездочные отели, если это экскурсионный тур и важны в первую очередь впечатления.
«Главный совет — путешествуйте в межсезонье. Сразу после майских праздников цена на один и тот же отель может упасть до 50%. Если планируете поездку не в праздники и не в июле-августе, то можно хорошо сэкономить», — говорит он.
Кроме того, собеседник NEWS.ru рекомендует обратить внимание на стыковочные рейсы, которые обычно стоят дешевле, чем удобные перелеты. В таком случае турист может потерять сутки на дорогу, зато сильно сэкономить в деньгах. Пакетные туры также помогут сэкономить, предлагая специальные условия. По словам Горина, важно самому периодически изучать предложения туроператоров.
«Если хотите сэкономить, нужно проводить свой маркетинг, то есть самому анализировать цены, предложения. По моим наблюдениям, человек, который ищет, всегда найдет „свой“ тур за приемлемый бюджет. Сейчас появилось совсем другое поколение путешественников, которые бронируют туры в Ozon или „Яндекс Маркете“ с большими скидками и очень от этого выигрывают», — добавил вице-президент РСТ.