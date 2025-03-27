Топ-5 направлений для отдыха на майских праздниках

Майские праздники в этом году будут длиннее, чем обычно, поэтому многие россияне берут дополнительные отгулы и устраивают себе полноценный отпуск. Начало мая — это символический старт летнего сезона, в который ожидается рост цен на всех направлениях, рассказали опрошенные NEWS.ru эксперты. О том, куда отправиться отдохнуть за границу в эти даты и во сколько обойдется такая поездка, читайте в материале NEWS.ru.

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Какие зарубежные страны популярны у россиян в майские праздники

Самым популярным направлением в начале мая опрошенные NEWS.ru эксперты назвали Турцию. В ней наибольшим спросом у россиян пользуются курорты Анатолийского побережья, Бодрум и Даламан, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

«Также достаточно популярен в майские праздники и экскурсионный Стамбул. Но поскольку на турецком побережье море еще не прогрелось, туристы будут стремиться в более теплые страны, среди которых можно выделить Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. В майские праздники много предложений и на китайский остров Хайнань», — рассказал он в разговоре с NEWS.ru.

По словам Горина, в 2025 году к списку ставших уже традиционными направлений прибавилось еще одно — Вьетнам. В юго-восточном полуостровном государстве есть несколько городов, куда из России летают удобные рейсы, в том числе «Аэрофлота», — это Хошимин, Ханой и Нячанг.

Помимо морских курортов, существуют еще направления ближнего зарубежья, куда едет до 40% всех отдыхающих за границей россиян, добавил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

«В Белоруссию ходит очень много поездов, в том числе „Ласточек“. Также возобновляется транспортное сообщение с Абхазией, но купаться в море в майские праздники там еще рано. Кроме того, из России можно полететь в Казахстан и Узбекистан», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Можно ли полететь в Европу на майские праздники

Европейские направления постепенно восстанавливают свой спрос на российском рынке после резкого его падения в 2022 году, говорит Горин. Чаще всего россияне выбирают для поездки на майские праздники Францию, Испанию, Италию, Грецию и Кипр, гораздо меньше туристов летают в Германию, Австрию и Великобританию, уточнил он.

«В 2022 году количество поездок в Европу сократилось на 95–97% по сравнению с 2019 годом. В 2025 году мы отмечаем рост спроса на эти направления на 5–7%. Это произошло, поскольку в 2022 году авиабилеты в среднем стоили 120–150 тысяч рублей туда-обратно, а сейчас с пересадками в Ереване, Баку или Стамбуле можно долететь за 45–55 тысяч рублей, но это скорее стоимость в межсезонье, в майские праздники стоимость вырастет до 70–90 тысяч рублей», — отметил Горин.

По его словам, подать документы на шенгенскую визу тоже возможно. Период рассмотрения документов варьируется от 15 до 45 дней в зависимости от страны. Из 29 стран Европейского союза россиянам сейчас доступен въезд в 17 государств.

Во сколько обойдется отдых за границей в майские праздники

Дешевле всего россиянам обойдутся поездки в страны ближнего зарубежья, говорит Юрий Барзыкин. Путешествия же в майские праздники на все остальные зарубежные курорты начинаются, по его оценке, от 100 тысяч рублей.

Согласно имеющимся в распоряжении NEWS.ru данным сервиса «Слетать.ру» и туроператора Fun&Sun, недельный тур в Стамбул с вылетом из Москвы начинается от 111 400 рублей на двоих человек. Цены на морские курорты стартуют от 75 тысяч рублей в Кирише и заканчиваются 204 тысячами в Анталии.

Аналогичная по срокам пребывания в стране поездка в Таиланд с остановкой в четырехзвездочном отеле обойдется в 189 тысяч рублей. Путешествие в Китай выйдет немного дешевле — неделя на острове Хайнань будет стоить от 122 289 рублей на двоих, а экскурсионный тур на материковый Китай без авиаперелета, но с питанием — 166 тысяч рублей.

Цены на туры в Египет начинаются от 135 тысяч рублей в Хургаде, достигая 266 тысяч рублей в Шарм-эль-Шейхе. Стоимость отдыха в ОАЭ стартует от 112 тысяч рублей.

Восьмидневный тур во Вьетнам с перелетом китайскими авиалиниями с остановкой в трехзвездочном отеле стоит от 290 900 тысяч рублей.

Поездка в Грузию будет стоить от 198 тысяч рублей на двоих, а в Белоруссию — от 116 тысяч рублей. Туры в Баку начинаются от 137 тысяч рублей, а в Армению — от 97 тысяч. Экскурсионный тур в Узбекистан обойдется в 137 тысяч рублей.

Что стоит иметь в виду при бронировании туров в 2025 году

При анализе стоимости туров следует учитывать, что цены на них могут оказаться выше, поскольку иногда указывается стоимость на трехзвездочный отель, а российские туристы чаще предпочитают более комфортные, отмечает Горин.

«Когда публикуются цены, это означает, что отель находится не на первой линии моря либо он трехзвездочный. А в России в основном практикуется люксовый премиальный туризм, то есть остановка в четырех- и пятизвездочных отелях, а это уже совершенно другой ценовой сегмент», — говорит он.

Для того чтобы сэкономить на поездке, Горин советует проводить собственное «маркетинговое исследование»: планировать путешествие заранее, следить за акциями раннего бронирования, выбирать трехзвездочные отели, если это экскурсионный тур и важны в первую очередь впечатления.

«Главный совет — путешествуйте в межсезонье. Сразу после майских праздников цена на один и тот же отель может упасть до 50%. Если планируете поездку не в праздники и не в июле-августе, то можно хорошо сэкономить», — говорит он.

Кроме того, собеседник NEWS.ru рекомендует обратить внимание на стыковочные рейсы, которые обычно стоят дешевле, чем удобные перелеты. В таком случае турист может потерять сутки на дорогу, зато сильно сэкономить в деньгах. Пакетные туры также помогут сэкономить, предлагая специальные условия. По словам Горина, важно самому периодически изучать предложения туроператоров.