В США облегчат визовые процедуры для россиян

Новый посол России в США Александр Дарчиев, прибывший в Вашингтон, заявил, что РФ будет добиваться облегчения визовых процедур для сотрудников дипмиссий и простых граждан. Его слова приводит ТАСС.

Кроме того, Дарчиев займется вопросами упрощения режима поездок по стране и пребывания для российских дипломатов, возвращения конфискованных объектов недвижимости, а также восстановления авиасообщения между странами.

Ранее Дарчиев оценил работу по восстановлению российско-американских отношений и отметил, что в них появилось окно возможностей. Посол добавил, что по всем направлениям идет соответствующая работа.