Путешественница предостерегла туристок от романов с египтянами

Российская путешественница побывала в Египте и предостерегла соотечественниц от романов с местными. Своим мнением она поделилась в блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

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По словам автора, египтяне обладают яркой внешностью и умеют очаровывать туристок: осыпают комплиментами и подарками, водят на свидания и обещают жениться. Однако заводить отношения с мужчинами в этой стране не стоит, уверена россиянка.

«В лучшем случае после такого романа у вас останутся лишь приятные воспоминания, в худшем — набор "неприличных" заболеваний и пустой кошелек», — отметила она.

Ранее другая тревел-блогерша Саша Коновалова развенчала миф о похищении женщин в Египте. Она признала, что мужчины любят пофлиртовать с туристками, однако вряд ли будут совершать уголовное преступление.