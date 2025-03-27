Стало известно о возможном запуске прямых рейсов из РФ в Тунис

Возможности для запуска прямых регулярных и чартерных рейсов российских авиакомпаний из РФ в Тунис открыты. Об этом заявил корреспонденту ТАСС генеральный директор национального бюро по туризму Хильми Хусейн.

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"Власти Туниса в лице департамента гражданской авиации министерства транспорта 12 апреля 2024 года предоставили седьмую [степень] свободы воздушного пространства иностранным авиакомпаниям, которые могут заключать контракты с туроператорами, работающими на российском рынке, для организации рейсов между двумя странами. Такая же процедура была выполнена на 2025 год ввиду важности этого [российского] рынка", - сказал он.

Вместе с тем Хусейн отметил, что "если российские авиакомпании решат выполнять рейсы в Тунис, то продолжительность полета будет велика (около 9 летных часов)".

Кроме того, по его словам, им "придется понести дополнительные большие расходы, которые обусловлены логистическими проблемами в дополнение к санкциям, введенным в отношении российских авиамаршрутов".

Глава национального бюро по туризму рассказал, что "на данный момент Nouvelair [Tunisie] - единственная авиакомпания, которая планирует выполнять прямые рейсы между странами". Однако, по мнению Хусейна, "ее пропускная способность не соответствует высокому спросу со стороны российских туристов на тунисское направление".

Возобновление прямых авиарейсов тунисской компании Nouvelair запланировано на конец апреля. Ожидается, что регулярные рейсы из Москвы в средиземноморский курортный город Монастир будут осуществляться два раза в неделю по заказу туроператора Grand Express. Как сообщили корреспонденту ТАСС источники, есть также вероятность, что полеты в Россию запустит тунисская авиакомпания Express Airline (из Москвы и Санкт-Петербурга в курортный город Хаммамет).

Степень свободы воздушного пространства - это наборы правил нахождения самолетов авиакомпании одной страны в воздушном пространстве другого государства. Седьмая степень позволяет перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране регистрации перевозчика.

Национальное бюро по туризму Туниса является государственным учреждением, которое находится в ведении Минтуризма.