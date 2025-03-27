Перечислены страны Европы, открытые для россиян в 2025 году

Для поездки необходимо будет сделать пересадку в Турции. Кроме того, можно отправиться на автобусе из Сербии.

Представлен список европейских стран, которые принимают российских туристов в 2025 году.

В этом списке фигурирует Черногория. Она привлекает путешественников Адриатическим морем, считающимся одним из чистейших в мире. Уровень прозрачности воды достигает 56 метров.

Российским туристам, чтобы попасть в Черногорию, нужно будет лететь через Сербию или Турцию. Автобусы и поезда курсируют из Белграда в Подгорицу.

Безопасной для россиян считают также Боснию и Герцеговину с отлично развитой сетью общественного транспорта, пишет Starhit.

Для поездки в БиГ необходимо сделать пересадку в Турции. Из Белграда можно отправиться автобусом в Сараево, расстояние между городами составляет 198 километров.

Ранее стало известно, что около трети россиян путешествуют раз в год.