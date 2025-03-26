Отдых на Хайнане: откуда вылетать будет дешевле

В системах онлайн-бронирования замечены относительно низкие цены туров на Хайнань с вылетами из Санкт-Петербурга - от 137 тыс. руб. за двоих, из чего некоторые наблюдатели сделали предположение о том, что «Аэрофлот» может снять рейсы. Однако наш источник в Библио-Глобусе, туроператоре, выступающем стратегическим партнером «Аэрофлота» по туристической авиаперевозке, назвал такие предположения неверными:

© РИА Новости

«Загрузка самолетов отличная, даже выше ожиданий, ни о каком "горении" на направлении речи не идет».

Мы сравнили цены туров на Хайнань на 12 ночей в одни и те же отели и категории размещения с вылетами 2 апреля из Санкт-Петербурга и Москвы. Турпакеты в Huaynan Hot Spring Seaview Resort 4*, номер deluxe suite с отправлением из Питера стоят 262 тыс. руб. за двоих, из столицы – на 8 тыс. руб. дороже, 270 тыс. руб. (Здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 17:00 26 марта. – Ред.) Отдых в Palm Beach Resort & Spa 4* (бухта Дадунхай) обойдется в 220 тыс. руб., на 28 тыс. руб. дешевле, чем из Москвы, в Phoenix Island Resort Sanya – в 240,5 тыс. руб., тогда как из столицы – в 248,5 тыс. руб.

Как видим, прямые рейсы «Аэрофлота» на Хайнань из Санкт-Петербурга, которых не было много нет, позволяют туристам Северо-Западного региона России сэкономить на отдыхе на китайском курортном острове. Это уникальная ситуация – прежде, чтобы хотя бы немного выгадать в цене, приходилось тратить время на дорогу до Москвы – перелет со стыковками из Питера, как правило, обходился дороже.

Ранее мы писали, что с 1 апреля один из отелей Хайнаня внедряет формат «все включено».