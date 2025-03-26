Туристам не хватает терпения ждать французскую визу

Визовый центр Франции VFS Global ввел электронную очередь при записи на подачу документов на официальном сайте. На эту меру он пошел вынужденно, так как из-за большого количества одновременных запросов сайт «падал». Дело хорошее, однако для части заявителей стало проблемой.

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При попытке зайти в личный кабинет туристам выдается сообщение на английском языке с просьбой подождать несколько минут. Однако она не сменяется в течение гораздо большего времени:

«У всех такое? Сижу жду, ничего не меняется. Уже перепробовала все браузеры и устройства».

Как показывает опыт, нужно быть очень терпеливыми:

«Не торопитесь обновлять страницу. Я вот сейчас спокойно зашел. А в предыдущий раз ждал минут 20 в очереди, но в итоге успешно», – советуют те, кто уже ознакомился с принципами работы французской очереди.

В целом многие оценивают нововведение положительно:

«Наконец-то хоть что-то попытались предпринять, а то все просто нещадно висело, особенно во время раздачи новых слотов».

Ранее TourDom.ru писал, что туристам советуют оформлять британскую визу в других странах из-за проблем с записью на биометрию в России.