Дмитрий Горин ответил, почему туры за рубеж стоят дороже заявленных цен

Иногда туроператоры публикуют предложения, в которых указывают одну цену, а в процессе бронирования она становится выше, рассказал NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, это происходит по ряду причин, в частности, агентства включают в тур остановку в недорогом трехзвездочном отеле, тогда как отдыхающий предпочитает четыре и пять звезд.

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«Когда публикуются цены на тур, иногда предполагается, что отель находится не на первой линии моря либо он трехзвездочный. А в России в основном практикуется люксовый премиальный туризм, то есть остановка в четырех- и пятизвездочных отелях, а это уже совершенно другой ценовой сегмент», — объяснил он.

Для того чтобы сэкономить на поездке, Горин советует проводить собственное «маркетинговое исследование»: планировать путешествие заранее, следить за акциями раннего бронирования, а также выбирать трехзвездочные отели, если это экскурсионный тур и важны в первую очередь впечатления.

Ранее NEWS.ru писал о том, как жительница Екатеринбурга провела четыре дня в Египте в зимней одежде и обуви из-за утерянного багажа. Вся одежда, средства гигиены, деньги и карты были в чемодане. Женщина отсудила у туроператора «Библио-Глобус» 10 тысяч рублей.