Турагенты рассказали о напряженной обстановке в Анталье

Сообщения в СМИ и соцсетях о напряженной ситуации в Анталье из-за протестов местных жителей слишком преувеличены. Отельеры и турагенты сообщили редакции TourDom.ru о спокойной обстановке на курорте: волнения митингующих коснулись лишь одного из районов 3-миллионного города и не были массовыми.

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«Митинги бывают в нашем городе, но они проходят в отдельных точках мирно и спокойно, – отметила представитель отеля Pine Beach Hotel Belek Яна Саяфарова. – Для туристов никаких неудобств нет».

В центре города некоторые парки огородили, чтобы предотвратить возможные столпотворения.

Пара локальных акций на предыдущей неделе прошла в Коньяалты, это район с набережной и 8-километровым пляжем.

«В этой части города нет большого количества крупных курортных отелей, как, например, в Кунду. Скорее всего, здесь могут проживать туристы, снимающие квартиры на "зимовку"», – рассказал замдиректора по маркетингу сети отелей Selectum Влад Фомин.

По словам россиян, проживающих в Анталье, шествия проходили в глубине Коньяалты, в окрестностях университета, где в основном живут местные.

«Я сейчас в Анталье, здесь все спокойно, гуляю, езжу на общественном транспорте. Митинги были далеко от резортов, – подтвердила турагент Ирина. – По вечерам гуляла по набережной – ни одного протестующего не увидела».

В Коньяалты расположено несколько городских отелей 5*, где в межсезонье иногда останавливаются туристы – Sea Life Family Resort, Megasaray Westbeach, Rixos Downtown и другие. Как сообщила редакции автор канала «PRO-Oтели Турции» Оксана Васильева, акции оппозиции никак не отразились на отдыхе гостей.

«В отеле Rixos Downtown мне сегодня ответили, что 2 дня назад были небольшие протесты, но они не мешали обычной жизни. В Sea Life Family Resort рассказали, что все спокойно, полным ходом идет подготовка к Байраму, поступают бронирования, все как обычно».

Турагенты не получают от своих клиентов, отдыхающих в Анталье и в Стамбуле, тревожных сигналов.

«Мои туристы с 21 марта в Стамбуле. Пишут, что никаких неудобств, все работает в штатном режиме. Вообще туристов везде полно, – написала Екатерина Хорошилова (турагентство Travel Key, Москва). – Единственное ограничение – в темное время суток не ездить на площадь Таксим».

Сегодня появилась информация, что оппозиция переносит митинги на новое место, теперь они пройдут в азиатской части города в парке Малтепе, далеко от центра.