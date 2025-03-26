Ловят туристов и новый запрет: туристы отказываются от поездок в США

Все больше туристов со всего мира отказываются от поездок в США или пересматривают свои планы на фоне массовых задержаний на границе. Отметим, администрация президента Дональда Трампа ввела миграционные ограничения, в итоге туристы массово отказываются от поездок в США.

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«Шквал спорных мер и заявлений со стороны администрации Трампа в последние недели заставляет туристов по всему миру либо отменять поездки в США, либо пересматривать свои планы. Все больше путешественников говорят, что чувствуют себя нежеланными или в опасности и не хотят поддерживать экономику страны, которая, по словам некоторых иностранных чиновников, ведет торговые войны и дестабилизирует союзников», — говорится в статье.

Ситуация усугубляется на фоне сообщений о массовых задержаниях иностранных туристов и держателей грин-карт на границе, а также обсуждаемого в Белом доме нового запрета на въезд для граждан до 43 стран, включая Белоруссию, Камбоджу и Сент-Люсию.

Ожидается, что въездной туризм в США в 2025 году сократится на 5,1%, что обернется потерей 18 миллиардов долларов доходов.

На этом фоне американские авиакомпании корректируют прогнозы о снижении спроса на авиаперелеты, сообщает РИА «Новости».

Напомним, в 2024 году зарубежные авиакомпании привлекли 50% пассажиров РФ, предлагая более низкие тарифы.