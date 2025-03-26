В АТОР отреагировали на информацию о вспышке скарлатины в Таиланде

Российские туристические компании не фиксируют обострения каких-либо заболеваний в Таиланде, в том числе вспышки скарлатины, о которых писали СМИ. Об этом "Российской газете" рассказал вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.

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Ранее SHOT сообщил о вспышке скарлатины среди российских туристов в Таиланде.

«Ни тайские власти, ни российские туристические компании не фиксируют какой-либо эпидемиологической опасности, связанной с обострением того или иного заболевания. Мы уже много раз говорили, что нельзя рассматривать частные случаи заболевания российских туристов как угрозу всем отправляющимся в ту или иную страну», — сказал Мурадян.

Как отметил вице-президент АТОР, туристы, особенно на массовых направлениях, имеют тенденцию получать заболевания широкого спектра.