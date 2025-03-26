В АТОР отреагировали на информацию о вспышке скарлатины в Таиланде

В АТОР опровергли информацию СМИ о вспышке скарлатины в Таиланде
Российские туристические компании не фиксируют обострения каких-либо заболеваний в Таиланде, в том числе вспышки скарлатины, о которых писали СМИ. Об этом "Российской газете" рассказал вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.
Ранее SHOT сообщил о вспышке скарлатины среди российских туристов в Таиланде.
«Ни тайские власти, ни российские туристические компании не фиксируют какой-либо эпидемиологической опасности, связанной с обострением того или иного заболевания. Мы уже много раз говорили, что нельзя рассматривать частные случаи заболевания российских туристов как угрозу всем отправляющимся в ту или иную страну», — сказал Мурадян.
Как отметил вице-президент АТОР, туристы, особенно на массовых направлениях, имеют тенденцию получать заболевания широкого спектра.
«Это ни в коей мере не отображается на 99,9% российских туристов, выезжающих в страны с целью туризма. К сожалению, в очередной раз получает развитие ситуация, когда информация подается в некорректном и не отвечающем ее сути ключе. И это прискорбно, так или иначе, наносит ущерб дружеским странам, с которыми в России установились тесные туристические связи», — говорит он.