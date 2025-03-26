В Египте образовался дефицит пятизвездочных отелей

Туроператоры подтвердили порталу TourDom.ru проблему с наличием свободных мест в отелях 5* Египта на заезды в следующие выходные. На праздничную неделю Рамадана с 28 марта гостиницы «оккупированы» самими египтянами и гостями из мусульманских стран. Туристам из других государств, в том числе России, остается рассчитывать только на ограниченные квоты гарантированных номеров, которые взяли некоторые туроператоры.

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В одной из крупных туроператорских компаний поделились конкретными примерами объектов размещения, в которых места в дефиците. В Шарм-эль-Шейхе «на тотальном стопе» гостиничные комплексы Xperience Kiroseiz Parkland 5*, Romance Regency Club 5*, Xperience Kiroseiz Premier 5*, Domina Coral Bay Aquamarine Pool Hotel & Resort 5*. Только самые дорогие варианты номеров есть шансы подтвердить в Renaissance Sharm El Sheikh Golden View Beach Resort 5* (Хадаба), в Stella di Mare Beach Resort 5* (Макади Бэй). В Хургаде вряд ли удастся отдохнуть в последнюю неделю Рамадана в White Valley Palace 5*, в Hawaii Riviera Aqua Park Resort 5*, в AMC Royal Hotel & Spa 5*, в Marriott Hurghada Beach Resort 5*. Нет мест ни в популярных «пятерках» сети Albatros, ни в отелях цепочки Rixos.

Между тем многие гостиницы 3-4*, наоборот, недозагружены и вынуждены давать скидки на размещение. Очевидно, им сложно привлечь клиентуру, которая ориентирована в основном на пятизвездочный отдых и которой не досталось мест в отелях более высокой категории. В системах бронирования замечены варианты бюджетных туров в «трешки» и «четверки» Египта с вылетами из Минеральных Вод – с отправлением из этого города юга России туроператоры предлагают довольно обширный ассортимент такого размещения. Например, недельные турпакеты на дату 29 марта в Sand Beach 3* (Хургада) реально купить за 68 тыс. руб. на двоих (34 тыс. руб. на человека), в Sharm Cliff Resort 3* (Шарм-эль-Шейх) – за 71 тыс. руб. Туры в отели 4* стоят от 78 тыс. руб.

В одной из принимающих компаний Египта нам рассказали, что переориентируют туристов на курорты Таба и Дахаб, где нет столь острого дефицита размещения. Ажиотаж должен пойти на спад после 6 апреля, с окончанием Рамадана.

Ранее мы писали, что в летнем расписании авиакомпаний группы «Аэрофлот» запланированы рейсы на курорты Египта из 7 российских городов.