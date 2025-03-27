Кувейт может начать выдавать туристические визы россиянам

Как стало известно редакции TourDom.ru от источников, близких к правительственным чиновникам Кувейта, эта страна уже в текущем году может начать оформлять электронные туристические визы россиянам. Сейчас граждане РФ могут посещать ближневосточное государство только с бизнес-целями.

Как пояснила порталу TourDom.ru директор по продажам авиакомпании Jazeera Яна Вазири, никаких гарантий, что решение будет принято, пока нет: «На сегодня можно говорить лишь о планах. Кувейтское правительство еще прорабатывает этот вопрос».

Российские туристы с 2023-го летают в летнем сезоне с пересадкой в Кувейте авиакомпанией Jazeera в Черногорию (лайнеры заполняет туроператор «ПАКС»), кроме того, некоторые туркомпании берут блоки мест на рейсах на Кипр, Шри-ланку или предлагают GDS-туры на этой перевозке. По словам замгендиректора «ПАКС» по маркетингу Любови Чучмаевой, туристы очень ждут возможности выходить в город во время стыковки в аэропорту Кувейта: «У нас очень много таких запросов. При грамотном предложении стоповер от суток до трех всегда найдет отклик у клиентов».

Что касается перспектив организации туров в Кувейт – без комбинации с другими странами, то, по мнению наблюдателей, они неоднозначные. В отличие от других государств Ближнего Востока – ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии, в Кувейте пока не уделяют особого внимания развитию туризма, нет даже туристического офиса, который занимался бы продвижением направления. Но в случае возможности стоповеров, гостям страны, безусловно, будет интересен шопинг, а также гастрономия – в Кувейте много ресторанов высокой кухни, которые должны понравиться гурманам.

Добавим, что появилась также не подтвержденная пока информация о намерении национального перевозчика Кувейта, Kuwait Airways, организовать маршрут в Россию.

Ранее мы писали, что с 27 июня летать из Сочи в Кувейт начнет Jazeera.