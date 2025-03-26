Российские дети смогут отдохнуть в лагере в Китае

Представители Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Океан" посетили столицу Китайской Народной Республики, где российская делегация подписала соглашение о сотрудничестве с Институтом лагерного образования КНР. Это событие имеет большое значение для укрепления взаимоотношений между Россией и Китаем, в том числе и потому, что речь идет о сотрудничестве в такой чувствительной сфере, как образование и отдых детей.

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В Пекине глава делегации, заместитель директора по развитию ВДЦ Наталья Семинюда встретилась с президентом Института лагерного образования Айджун Ние. Стороны, в частности, договорились ускорить разработку и реализацию проектов в сфере образования и отдыха детей и культурных обменов среди молодежи. Договоренности касаются и организации совместных программ повышения квалификации педагогов двух стран.

В ВДЦ "Океан" хорошо знакомы с Институтом лагерного образования КНР. Начало взаимодействия между этими двумя организациями было положено еще в 2016 году. А в 2018-2019 годах китайские специалисты проходили в "Океане" обучение в рамках программ повышения квалификации для педагогов. Были и другие контакты. Не останавливались связи даже во время пандемии коронавируса COVID-19. Правда, тогда пришлось перейти на общение и обмен опытом в онлайн-формате.

Общение "вживую" продолжилось уже в 2024 году. Тогда в рамках программы "Дети мира" во многом благодаря усилиям Института лагерного образования "Океан" посетили китайские школьники и вожатые.

"У нас многолетнее сотрудничество. В прошлом году в рамках программы "Дети мира" после длительного перерыва был первый пробный шаг. Иностранные коллеги тогда отметили, что у нас есть чему научиться. Поэтому мы готовы к дальнейшей работе. У нас появились новые договоренности и задачи друг перед другом. Сейчас получили разрешение от Министерства просвещения на подписание соглашения о продолжении сотрудничества с китайской стороной. Надеемся на длительные совместные мероприятия. Нас ждут новые интересные события", - сообщила "РГ" заместитель директора по развитию ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Океан" Наталья Семинюда.

Она также рассказала, что в Китае делегация познакомилась с недавно открытым национальным центром, на базе которого планируется организовывать молодежные лагеря. По словам Натальи Семинюды, российские дети в перспективе смогут посещать данный центр для отдыха. Конкретные программы, критерии отбора и прочие нюансы будут разработаны позже.

Китайские дети бывали в "Океане" и до установления отношений с Институтом лагерного образования. Особенно запомнилось пребывание здесь ребят из Поднебесной в 2008-2010 годах. Тогда по решению российского президента ВДЦ принял более 1000 человек из провинций Сычуань и Ганьсу, пострадавших от мощнейшего землетрясения. Запомнился в этой связи и прошедший в "Океане" в 2018-м фестиваль российско-китайской дружбы, посвященный десятилетию приема китайских детей из пострадавших от землетрясения провинций. Уже повзрослевшие парни и девушки смогли вновь увидеться со своими друзьями и воспитателями. На этом фестивале побывали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, который тогда посетил Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Китайский МИД назвал "Океан" символом дружбы между Китаем и Россией.