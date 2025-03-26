Семья туристов не смогла улететь в Египет сразу из-за заграничных паспортов

Семья из Ижевска не смогла улететь вовремя на отдых в Египет из-за новых, но бракованных загранпаспортов. Недействительными оказались сразу два документа. Деньги за частично сорванную поездку туристы решили вернуть через суд.

В августе 2023 года супруги вместе с детьми оформили через Госуслуги загранпаспорта для себя и детей. Документы были выданы Управлением МВД по Ижевску в конце сентября. Чуть позже глава семейства купил тур в Египет за 258 тыс. руб. Однако спустя 8 месяцев, в мае 2024-го, при попытке вылететь в Шарм-эль-Шейх выяснилось, что два паспорта оказались непригодными – пограничная служба изъяла их из-за дефектов в машиночитаемой зоне.

В результате туристы пропустили запланированный рейс из Самары и потеряли 3 дня отдыха. Пришлось срочно переоформлять документы и менять даты поездки, что привело к дополнительным расходам.

Семья потребовала через суд 152 тыс. руб. за убытки и 60 тыс. руб. за моральный вред. МВД пыталось оспорить иск, ссылаясь на сбой в программном обеспечении и технику, которую обслуживала сторонняя компания – ООО «ЭЙТИ КОНСАЛТИНГ».

Однако суд установил, что сотрудники полиции обязаны проверять документы перед выдачей, и вина за технический брак лежит именно на ведомстве. В итоге материальный ущерб был взыскан полностью, а компенсация морального вреда – частично, с уменьшением суммы.