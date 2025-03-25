Турагенты обсудили вопросы путешествий восточного направления

Не бояться продавать отдых в незнакомых странах и больше учиться призвали участников агентского конгресса РСТ 20 марта. Редакция публикует главные тезисы, которые прозвучали на трех панельных дискуссиях, посвященных особенностям продаж туров в регионы Ближнего Востока, Индийского океана и Юго-Восточной Азии.

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Главный редактор TourDom.ru Дмитрий Даниленко на правах модератора поинтересовался перспективами продаж туров в ОАЭ. Это направление стало палочкой-выручалочкой для турбизнеса после ковида в 2020-м и кризисного 2022-го. Оно получило мощный приток клиентов, но накануне лета-2025 их все активнее перетягивают другие страны, что видно по рейтингам предпочтений сотрудничества. По словам гендиректора «АРТ-ТУР» Дмитрия Арутюнова, потенциал для дальнейшего роста спроса на туры в ОАЭ все же есть, так как каждый эмират обладает своей спецификой и активно развивается. В Эмиратах открываются новые отели и центры притяжений, проводятся крупные мероприятия, которые позволяют направлению не терять актуальности. Нового взгляда заслуживают и другие страны ближневосточного региона.

Анна Малинина, заместитель генерального директора Fun&Sun, привела в качестве примера Египет. Казалось бы, страна давно знакома многим россиянам, однако за последние годы там произошли большие изменения. Появилось много качественных отелей, в частности под брендом Rixos. Он задает новую планку сервиса, на которую ориентируются и остальные гостиницы, заинтересованные в россиянах.

Любовь Чучмаева («ПАКС») рассказала о Катаре, который из транзитной страны превратился в самостоятельное направление отдыха и заслуживает визита. Большие перспективы, по мнению участников сессии, также у Саудовской Аравии, где на берегу Красного моря появились пляжные отели. Сейчас турпоток туда сдерживает отсутствие перевозки, но участники сессии уверены: прямые рейсы не за горами. Присмотреться турагентам рекомендовали к Оману, который вновь открыл свое туристическое представительство в России и увеличивает маркетинговую активность.

На сессии, посвященной Мальдивам и другим островам Индийского океана, Виктория Яковлева («Планета Тревел») подняла важную тему: турагентам нужно учиться правильно анализировать и сравнивать цены на туры. Не всегда туроператоры включают в них трансферы, а они составляют значительную часть стоимости. При расчете нужно учитывать и налог, который с этого года удвоился.

Юлия Овац («ПАКС») посоветовала турагентам не бояться продавать туры на Мальдивы. Однако ни в коем случае нельзя приукрашивать действительность. Например, отдых в гестхаусах и небольших отелях на «локальных» островах, где находятся деревни местных жителей, отличается от того, что предлагают уединенные резорты, где, кроме туристов и обслуживающего персонала, никого нет. При этом резорты больше ориентированы на прием гостей из России – например, как сказала директор по продажам Ayada Maldives Мария Чернецова, для удобства гостей в отеле работают русскоязычные сотрудники.

В поисках информации о Мальдивах и других островах начинающие турагенты часто звонят или пишут туроператорам, но, как отметил гендиректор «Пантеона» Анатолий Гаркушин, не всегда по делу. Большинство вопросов типовые, ответы есть на туроператорских сайтах.

Участники сессии призвали следить за новостями об открытии новых отелей, причем не только на Мальдивах, но и в других странах. По словам Анны Захаровой («АРТ-ТУР»), в лучшую сторону изменился Занзибар – появилось больше вариантов размещения для взыскательных туристов и даже отели с водными бунгало, как на Мальдивах.

На сессии о Китае и Юго-Восточной Азии турагентам тоже посоветовали не бояться и по новому взглянуть на регион. Юлия Крутицкая («АРТ-ТУР») обратила внимание, что в Китае действует упрощенный режим въезда: правила транзита позволяют находиться в стране до 10 дней без визы. Это открывает большие возможности для комбинированных туров. Зинаида Биатова (компания «Созвездие») призвала не бояться предлагать новые форматы отдыха. Например, круизы по реке Янцзы и морские путешествия из Китая в Южную Корею и Японию. Татьяна Иванова («Диал») описала возможности для детского отдыха в Китае – это направление набирает популярность. А Оксана Корж из «ПАКСа» привела примеры комбинированных туров по странам региона.

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