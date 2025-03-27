Стало известно, станет ли отдых в Венесуэле доступнее

«Авиакомпания Conviasa возобновит прямые рейсы из Москвы на венесуэльский курортный остров Маргарита. Принципиальное решение о возвращении перевозчика на маршрут принято. Вопрос только в том, когда это произойдет, не исключено, что уже к летнему сезону» – такой информацией поделился с порталом TourDom.ru источник со ссылкой на чиновника из Минтуризма Венесулы.

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Он назвал даже планируемую частоту – до двух раз в неделю.

Между тем представитель Conviasa в России прокомментировал нашей редакции – надежды на скорое возобновление прямого маршрута Москва – Парламар (остров Маргарита) слишком оптимистичны:

«Разрешения на полеты действуют, переговоры между авиакомпанией и Минтуризма Венесуэлы по этой теме были, работа ведется, но есть нюансы. По крайней мере, на предстоящий летний сезон никаких запросов на выполнение рейсов авиакомпания не направляла».

Conviasa летала из Москвы на Маргариту до октября прошлого года. Блоки мест на бортах были у туроператоров TEZ Tour и «Интурист», которые предлагали туры на указанной перевозке. «Интурист» отказался от своей квоты мест еще в 2023 году, затем также сделал и TEZ. В отсутствие партнеров из числа туроператорских компаний венесуэльский перевозчик не стал брать на себя обязательства по самостоятельной загрузке рейсов. По одной из версий, перелеты Conviasa не выдерживали конкуренции с другой прямой программой из Москвы на остров Маргарита – авиакомпании Nordwind в интересах туроператора Pegas. Впрочем, последняя также была свернута в декабре прошлого года.

В самой Conviasa подтверждают, что возобновление маршрута целесообразно только в сотрудничестве с туроператорскими компаниями. Авиакомпания направляла соответствующие предложения потенциальным партнерам, но пока не получила от них ответов, пояснил порталу TourDom.ru представитель перевозчика.