Туроператор вынудил туриста путешествовать по Египту в шубе и поплатился

Жительница Свердловской области добилась через суд компенсации за испорченный отпуск: туроператор оставил ее без багажа в Египте, из-за чего ей пришлось несколько дней ходить по +30 °С в зимней одежде. Об этом сообщает областное управление Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, женщина приобрела тур в Шарм-эль-Шейх через местное турагентство. Однако по прилете выяснилось, что ее чемодан не прибыл вместе с ней. Багаж доставили в отель только через четверо суток.

Все это время туристка была вынуждена носить теплую куртку и зимнюю обувь. А все потому, что в утерянном чемодане находилась не только летняя одежда, но и деньги с банковской картой.

После возвращения в Россию свердловчанка обратилась в консультационный пункт Роспотребнадзора в Екатеринбурге. Проверка показала, что туроператор в нарушение авиационных правил необоснованно снял багаж с рейса, на котором улетел пассажир. В связи с этим была подготовлена претензия о возмещении морального вреда, а позже и исковое заявление в суд.

Суд первой инстанции отказал в требованиях туристки, но апелляция встала на сторону истца: туроператора обязали выплатить потерпевшей 10 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

Отметим, что подобные случаи не редкость. В связи с этим специалисты рекомендуют туристам хранить часть денег в ручной клади. Это поможет не остаться без наличных в сложных ситуациях.