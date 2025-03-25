Pegasus Airlines предупредила туристов, отправляющихся в Черногорию

Авиакомпания Pegasus Airlines начала предупреждать пассажиров, вылетающих в Черногорию, о необходимости иметь на руках обратный билет. В противном случае перевозчик может отказать в посадке на рейс.

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Уведомление, в частности, появляется при оформлении перелета в одну сторону в Подгорицу:

«Пассажир, направляющийся в Черногорию и которому требуется виза для въезда в страны Шенгенского соглашения, должен иметь билет в оба конца. В противном случае в посадке на самолет или во въезде в страну может быть отказано».

Россиян эта информация касается напрямую, так как рядовому туристу из РФ обычно требуется шенгенская виза для посещения стран Соглашения.

Стоит отметить, что требования авиакомпании вполне законны и соответствуют правилам, прописанным в timatic – справочник от IATA, содержащий информацию о документах, необходимых пассажирам, пересекающим государственные границы. То есть новшеств фактически никаких нет, просто теперь перевозчик прямо сообщает, что может потребовать обратные авиабилеты.

Более того, другие авиакомпании не первый год предупреждают о возможной проверке путешественников на регистрации или перед посадкой на рейс. В их числе, например, Turkish Airlines. Некоторые туристы в тематических чатах советуют пользоваться онлайн-регистрацией, чтобы не общаться с живым представителем перевозчика в аэропорту. Однако рекомендация сомнительная, так как на гейте пассажира все равно могут попросить предъявить обратный билет.