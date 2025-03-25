Отели Regnum откажутся от VIP-услуг в аэропорту

В новом пятизвездочном отеле Regnum The Crown, который откроется по плану 1 июня в Белеке, а также в гостинице Regnum Carya откажутся от дополнительных услуг для гостей. В частности, в новом сезоне исключены из концепций такие привилегии, как CIP Terminal, CIP Lounge и Meet & Assist, подтведили TourDom.ru в отеле.

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Как рассказал представитель Regnum на недавнем воркшопе для турагентств, услуги отменены из-за «астрономического повышения цен» контрагентами – в 4–5 раз:

«Другие отели, где услуга в этом сезоне сохранилась, заключали договора на 2–3 года, Regnum же пролонгировал. И соглашение закончилось в этом году».

Больше повезло туристам, которые забронировали проживание в отеле до 1 марта. Вместо дополнительных услуг они смогут воспользоваться кредитным лимитом – 100 евро на взрослого и 50 на детей.

«Их можно потратить на услуги в обоих отелях Regnum, Crown и Carya, на массаж, спа, гольф-курсы, рестораны a la carte и т. д.», – добавил представитель отеля.

В других премиальных отелях анталийского побережья привилегии, как рассказали работающие с Турцией турагенты, сохраняются. Где-то, как в гостиницах Maxx Royal Belek, Maxx Royal Kemer или NG Phaselis Bay, они доступны для постояльцев всех номеров. В других, как, например, в отелях сети Rixos, VIP-обслуживанием в воздушных гаванях могут воспользоваться гости вилл и некоторых эксклюзивных номеров. Добавим, что стоимость услуг Meet & Assist в аэропорту Антальи – от 120 евро при прилете до 145 евро при вылете.