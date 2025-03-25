Названы самые опасные страны мира в 2025 году

Венесуэла возглавила список самых опасных стран мира в 2025 году. Такие данные назвали исследователи журнала Numbeo, который оценивает уровень преступности в разных государствах.

© globallookpress

Так, индекс преступности в Венесуэле составил 80,7, а индекс безопасности всего 19,3. На втором месте рейтинга оказалась Папуа-Новая Гвинея (преступность — 80,3, безопасность — 19,7). Замкнула тройку лидеров Гаити (преступность — 78,9, безопасность — 21,1).

В десятку самых опасных также попали Афганистан, ЮАР, Гондурас, Тринидад и Тобаго, Сирия, Ямайка и Перу. Россия тем временем заняла 97 место в рейтинге.

Ранее Иран назвали опасной для туристов с голубыми глазами и светлыми волосами страной. Так, иностранцу с такой внешностью даже не нужно совершать преступление, чтобы быть арестованным.