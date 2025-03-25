Россиянка получила 10 тыс. за испорченный из-за потерянного багажа отпуск в Египте

Екатеринбурженка потребовала у туроператора компенсации за отпуск в Египте, испорченный из-за потерянного багажа. О решении суда по этому делу сообщили в областном управлении Роспотребнадзора. Женщина купила тур в Шарм-эль-Шейх через "Библио-Глобус" и отправилась в жаркие края. Однако по прилете она не смогла получить багаж и следующие четыре дня была вынуждена при температуре около +30°С носить зимнюю одежду и обувь, в которой приехала на курорт, и обходиться без средств личной гигиены. Купить их она не могла, так как деньги и банковская карта также остались в багаже. Вернувшись в Екатеринбург, местная жительница обратилась в консультационный пункт для потребителей с просьбой разобраться в сложившейся у нее ситуации. Было установлено, что именно туроператор необоснованно снял с авиарейса багаж пассажирки, после чего сотрудники консультационного пункта составили претензию о возмещении морального вреда и подготовили исковое заявление в суд от имени путешественницы. Суд первой инстанции отказал заявительнице в удовлетворении ее требований. Однако Свердловский областной суд встал на сторону женщины и взыскал с ООО "Библио-Глобус Туроператор" в ее пользу 10 тыс. рублей.