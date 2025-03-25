Туристы утомили таможенников запрещенкой из Таиланда

С начала года сотрудники таможенного поста аэропорта в Барнауле выявили уже 10 нарушений у туристов, прилетевших из Таиланда. Об этом сообщает пресс-служба ФТС.

В топе - попытки провести алкоголь в чрезмерных количествах, а также сувениры в виде кораллов.

Как рассказали таможенники, сразу в 8 случаях пассажиры нарушили действующие запреты и ограничения по перемещению горячительного. Например, житель Барнаула, прилетевший рейсом из Пхукета, привез с собой 9 бутылок разного алкоголя общим объемом 5,2 литра. При прохождении таможенного контроля турист о презенте сообщать не стал.

Между тем, согласно действующим правилам, беспошлинно можно ввезти не более 3 литров алкоголя. Если объем составляет от 3 до 5 литров, товар подлежит декларированию с уплатой пошлины — 10 евро за каждый литр сверх нормы.

Еще один инцидент связан с попыткой провезти фрагмент коралла, обнаруженный в багаже другого пассажира. Экспертиза установила, что «сувенир» относится к мадрепоровым кораллам (Madreporaria), которые охраняются Конвенцией СИТЕС. Их перемещение через границу возможно только при наличии специальных разрешений.

По всем выявленным случаям возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям 16.2 и 16.3 КоАП РФ (недекларирование товаров и нарушение запретов). Нарушителям грозят штрафы и возможная конфискация незадекларированных предметов.

Таможенники напоминают туристам о необходимости заранее уточнять правила ввоза товаров, чтобы избежать неприятных последствий. В последнее время - это не редкость. В частности, у путешественников даже изъяли сразу несколько чучел крокодилов, привезенных из Таиланда.