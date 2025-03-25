Российская туристка назвала странные блюда, которые подают в ресторанах Египта

Туристка рассказала о гастрономических тонкостях, с которыми столкнулась в местных заведениях. Путешественница Александра Коновалова поделилась неожиданными впечатлениями, которые получила во время поездки в Египет. На первом месте в списке оказались роллы «Филадельфия» с сомнительной начинкой.

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Крабовые палочки с огурцом, колбаса с кетчупом, твердый сыр с майонезом и ещё несколько неопознанных объектов, — вспоминает Александра.

На втором месте — горячий чизкейк. В одной из местных кофеен россиянке подали десерт, от которого шёл пар, однако внутри он был ледяным. Разгадка оказалась проста. Чизкейк хранили в морозилке, а официант решил его подогреть. Бронза досталась пицце.

Иногда мне кажется, что египтяне считают пиццей любую лепёшку, запечённую с остатками обеденных салатов.

Ещё один сомнительный кулинарный изыск — молочные коктейли с кислыми фруктами. Завершают подборку блюда из голубя. По словам Александры, мясо этой птицы — стандартная позиция в меню ресторанов в Каире.