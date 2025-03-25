«В СССР было так же». Туристка из Москвы рассказала о путешествии в КНДР

Про КНДР до сих пор ходит очень много слухов: мол, местные жители голодают, живут в полуразрушенных домах, могут выбирать одну из 7 одобренных причесок, а за потерю значка с вождем могут и расстрелять. Блогер Анна Селю рассказала «ФедералПресс» о своем недавнем визите в Северную Корею.

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Кто следит за туристами

Как только самолет приземлился в Пхеньяне, к туристам приставили гида, который прекрасно говорит по-русски. Но не только он следил за тем, чтобы россияне не нарушали правила. По словам Анны Селю, к ним также был приставлен некий мужчина, которого туристы прозвали «товарищ майор»: он всегда был поблизости во время прогулок, а также взял паспорта туристов для оформления документов.

За все время тура по КНДР у туристов было лишь несколько мест, в которых снимать было запрещено. Это крупные музеи и высокая башня идей Чучхе – с видовой площадки на самом верху 170-метровой башни снимать нельзя, но на самом деле к туристам не сильно придираются.

Остальные места, где была группа туристов из России, в том числе цирк, зоопарк, Дворец школьников Мангёндэ и другие, доступны для съемок. И вопреки стереотипам, жители КНДР с интересом относятся к туристам и даже сами подходят делать фото.

Как живут в КНДР

«Вы удивитесь, но в Пхеньяне активно идет строительство новых красивых домов. Норма – сдача 10 000 квартир в год, и по словам гида, они уже несколько лет эту норму перевыполняют», – рассказала Анна Селю.

По словам экскурсовода, частной собственности в КНДР нет, так что квартиры людям выдает государство – надо встать в очередь и ждать собственное жилье. Семьям, в которых рождается ребенок, квартиры выдают быстрее.

Есть в Пхеньяне и район современных небоскребов – Мирэ. Там выдают квартиры ученым. Сами квартиры расположены в футуристичных высотках, которые ярко подсечены по вечерам.

Машины в стране есть, и снова вопреки стереотипам, не старые советские, как на Кубе.

«Это вполне себе современные «тойоты» с «лексусами», много китайского автопрома и есть даже премиальные европейские марки вроде «мерседеса», – рассказала блогер.

Тем не менее машин в Пхеньяне и правда немного, пробок не бывает. В частной собственности автомобилей почти ни у кого нет: машины могут принадлежать государству, дипломатам и иностранцам. Единственный способ получить машину в собственность – подарок от государства за особые заслуги перед отечеством.

«По интернетам уже много лет ходит легенда, будто в КНДР есть только 7–10 одобренных партией причесок. На самом деле в парикмахерских висят плакаты с образцами причесок, чтобы клиентам не приходилось долго объяснять. Если же человек хочет что-то другое, то его без проблем подстригут. Но! Стрижка не должна выглядеть вызывающе. В СССР было точно так же», – говорит Анна Селю.

В Пхеньяне туристы увидели местных жителей с совершенно разными прическами и в разной одежде: брюки, платья, юбки, кеды и босоножки на каблуках. Не принято лишь иметь слишком длинные волосы, ярко красить ногти и носить джинсы. А вот значки с вождем носят все, но за его потерю, вопреки стереотипу, никого не расстреливают – выдают новый на работе. Но могут поругаться, если потеря или поломка произошла через непродолжительное время после получения.

Что показывают туристам в КНДР и чем кормят

Ели туристы из России в ресторанах – как при отеле, так и в отдельных заведениях. В меню присутствовала чаще азиатская кухня, но и исключения были.

«Нас повезли в новый район, где в 2024 году открылся модный паб «Хвасон Тэдонган» на улице Римхын. Огней здесь было столько, что казалось, будто мы в Москве. Он большой на 2 этажа и мог бы легко вместить не одну сотню человек. В тот вечер в зале сидело мало людей, и все они были очень хорошо одеты – явно элита. Парковка перед пабом тоже была под стать: одни джипы Lexus, Toyota и Nissan. В пабе продают 8 сортов разливного пива тэдонган. Есть и светлое, и нефильтрованное, и темное, и ячменное, и рисовое. Мне понравилось, что в меню напротив каждого вида есть не только описание вкуса, но и на какие иностранные марки оно похоже. Еду подают европейскую с уклоном в немецкую и чешскую: есть и разные виды сосисок, и свиная рулька, и даже бургеры», – рассказала блогер.

Напомним, из Владивостока в КНДР запускается новый тур – туристов повезут в соседнюю страну на поезде. Туроператор рассказала в разговоре с «ФедералПресс», сколько стоит тур, как выглядит корейский поезд и что туристы увидят во время поездки.