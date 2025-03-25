Еще одна авиакомпания запускает рейсы из Хабаровска во Вьетнам

Прямые перелеты из Хабаровска в Нячанг запустила авиакомпания AZUR air. Вылеты планируются с частотой один раз в 7 или 13 дней.

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«На первом этапе полетные программы в Нячанг будут выполняться из Барнаула, Благовещенска, Владивостока, Иркутска, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Томска и Хабаровска. Вылеты планируются с частотой один раз в 7 дней или один раз в 13 дней в зависимости от направления», – пишет DVHAB со ссылкой на компанию.

AZUR air выполняет рейсы из Хабаровска с 31 марта по 9 декабря с частотой от 4 до 5 рейсов в месяц. В весенне-летний период (март-июль) самолеты будут летать практически еженедельно. Осенью (август-ноябрь) частота сохраняется на уровне 4–5 рейсов ежемесячно, завершая сезон двумя декабрьскими вылетами 3 и 9 числа.

Также во Вьетнам из Хабаровска выполняет рейсы Ikar. В компании предлагают менее интенсивную программу с 18 апреля по 30 октября. Весной и в начале лета рейсы выполняются примерно раз в две недели, а в высокий сезон (июль-август) частота увеличивается до 2–3 рейсов в месяц. Осенние перелеты запланированы с интервалом в 13–16 дней.

Обе авиакомпании работают по чартерной программе в рамках пакетных туров продолжительностью 12 ночей. Такой график позволяет туристам Дальнего Востока выбирать удобные даты для отдыха во Вьетнаме в течение всего курортного сезона.

Ранее туроператоры предупредили, что туры во Вьетнам выгодно бронировать заранее ввиду большого спроса и малого числа рейсов. Спрос на поездки остается высоким – туристы раскупают путевки не только на первый рейс, но и на последующие. Кстати, Вьетнам назвали одним из самых популярных направлений для отдыха во время майских праздников.