Популярная «улица с поездом» в Ханое закрыта для туристов

Туристы в Ханое больше не смогут побывать на популярной улице, где поезда проносятся между фасадов домов, столиками кафе и сувенирных лавок. Нарушителям грозит штраф.

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Департамент туризма столицы Вьетнама запретил проводить экскурсии на популярной у туристов железнодорожной улице. Причиной стала повышенная опасность. Несмотря на регулярные несчастные случаи, турагентства продолжали организовывать экскурсии.

На протяжении многих лет узкая улица в Ханое, по которой проходит железная дорога, была одной из самых посещаемых достопримечательностей города. Для создания эффектных фото путешественники рисковали жизнью, останавливаясь перед приближающимся поездом. Ограниченные территории улицы не давали избежать трагедии.

Власти Ханоя сначала попытались ограничить выход на пути заградительными барьерами и предупреждениями, но это не помогло. Сигналы машинистов также не придавали ускорения любителям селфи.

Постоянные нарушения правил безопасности на железной дороге и несчастные случаи стали причиной полного запрета на посещение улицы. Нарушителям грозит штраф.

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