Готовность банков к QR-кодам в Турции упростит платежи для туристов

Готовность ряда российских банков начать оплату по QR-коду в Турции упростит платежи для туристов.

Об этом РИА Новости сообщил источник на финансовом рынке страны.

«В условиях западных санкций такие инициативы могут упростить процесс расчётов для российских туристов в Турции — популярнейшем для них направлении отдыха. В принципе, на это и рассчитывались соглашения соответствующих ведомств двух стран», — цитирует агентство собеседника.

По его словам, упрощение платежей может привести к увеличению числа российских туристов в Турции.

Ранее стало известно, что клиенты ВТБ с 12 марта получили возможность оплачивать покупки в Турции по QR-коду.