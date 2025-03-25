Российский тревел-блогер перечислил странные особенности жизни в Гонконге

Российский путешественник Алексей Кутовой перечислил странные для соотечественников особенности жизни в Гонконге. Свои открытия он описал в личном блоге на платформе «Дзен».

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В первую очередь автора публикации удивило, что на улицах технологичного города можно встретить строительные леса из бамбука. Также он обратил внимание на большое количество кондиционеров, которые портят внешний облик Гонконга. Он объяснил, что летом температура воздуха поднимается до 30 градусов, а влажность составляет до 90 процентов. В связи с этим местные жители вынуждены устанавливать системы для охлаждения помещений.

Кроме того, Кутовой рассказал о симбиозе английского и китайского языков.

«В Гонконге повсюду "двойные" вывески и указатели. Это важное отражение того, как здесь уживаются английский и китайский языки, переплетаясь в быту и культуре», — заключил он.

Ранее Кутовой рассказал о сходстве россиян и жителей Вьетнама. По его наблюдениям, жители азиатской страны тоже не улыбаются всем подряд.