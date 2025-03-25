В КНР обсудили достижения безвизовой политики и рост въездного туризма

Китай в течение 2024 года продолжил оптимизировать политику безвизового въезда, упрощая визит иностранцев в страну. Такая стратегия привела к развитию индустрии отдыха во многих регионах Китая, а вопросы, связанные с въездным туризмом, стали одной из тем обсуждения законодателей в ходе "двух сессий".

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Китайский рынок туризма в 2024 году продемонстрировал отличные показатели благодаря политике безвизового режима. Она значительно повысила привлекательность страны для гостей из-за рубежа. С середины декабря срок пребывания в Китае для иностранных туристов, пользующихся безвизовым транзитом, был увеличен до 240 часов. По данным Государственного статистического управления КНР, в 2024 году в страну въехало более 20 миллионов иностранцев - на 112 процентов больше, чем в 2023 году.

Су Шаохун, депутат ВСНП:

Сейчас введена политика безвизового въезда, что привело к увеличению числа иностранцев, приезжающих к нам. В городе Санья на острове Хайнань есть уникальные природные пейзажи, которые очень привлекательны для иностранных туристов, особенно для россиян. Поскольку Россия находится на высоких широтах и там очень холодно, а у нас много солнца и пляжей, россиянам здесь очень нравится. Мы стараемся создавать уникальные туристические направления, предлагаем блюда, отражающие местную культуру, и надеемся, что в будущем все больше иностранных туристов будет приезжать на Хайнань.

Мэй И, депутат ВСНП:

Мы хотим показать Цзянси зарубежным гостям, продвигая план под названием "Открой провинцию Цзянси", который предусматривает разработку туристических продуктов международного уровня. Они включают туры по объектам всемирного наследия, наблюдения за птицами на водоемах, туры в поисках гармонии и дзена. Мы присоединились к политике Всестороннего регионального экономического партнерства, поддерживаем продвижение ключевых достопримечательностей провинции на зарубежный рынок, что позволит привлечь больше туристов в Цзянси, чтобы они смогли увидеть Китай своими глазами.

Города в безвизовых зонах постоянно совершенствуют свою туристическую инфраструктуру, создавая удобства для иностранных туристов в плане передвижения, проживания и способов оплаты. В Шанхае 57 тысяч торговых точек и более 85 тысяч терминалов теперь поддерживают оплату зарубежными банковскими картами, а Пекин первым внедрил возможность оплаты проезда в метро зарубежными картами. Некоторые города разработали туристические маршруты специально для иностранных гостей. Это не только увеличивает количество въездных туристов и доходы от туризма, но и повышает качество путешествий. В середине декабря 2024 года Китай ввел взаимный безвизовый режим с 25 странами, а также односторонний безвизовый режим для 38 стран и транзитный безвизовый режим для 54 стран. Депутаты считают, что оптимизация Китаем политики безвизового режима не только способствует увеличению турпотока, но и стимулирует экономический рост страны. По данным Государственного статистического управления КНР, в 2024 году иностранные туристы в Китае потратили больше 94 миллиардов долларов США - на 78 процентов больше, чем в 2023 году. Ожидается, что в 2025 году результаты будут еще более впечатляющими.