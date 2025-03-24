Во сколько обойдется съездить в Японию на цветение сакуры

Япония упростила процесс выдачи виз россиянам и готова делать выгодные туристические предложения, сказал НСН Дмитрий Арутюнов.

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Во время цветения сакуры в Японии цены на проживание и туристические программы вырастают, но не критично, сказал в эфире НСН генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

У посольства Японии в Москве последние несколько дней собираются огромные очереди, достигающие 200 человек. Москвичи горят желанием получить визу в Японию, чтобы посмотреть на цветение сакуры. Оно приходится как раз на конец марта. Билеты Москва-Токио на 25 марта с пересадкой в Китае обойдутся москвичам от 30 до 39 тысяч рублей. Арутюнов отметил, что Япония идет навстречу российским туристам, упрощая получение визы в страну.

«Япония как направление за последние постковидные три-четыре года выросло как минимум в три раза. Сами японцы упростили процесс получения визы, японские отели и многие инфраструктурные объекты стали с удовольствием делать предложения для России, несмотря на геополитику. Они поняли, что россияне тратят много денег во время отдыха. Как правило, россияне посещают Токио, Осаку, Киото, некоторые едут на Хоккайдо или на Окинаву. Япония - это та страна, куда хочется вернуться, у них очень глубокая культура», — отметил эксперт.

По его словам, российские туристы могут отдохнуть в Японии в среднем за 200 тысяч рублей.

«Япония - недешевая страна. Сейчас у нас нет прямого авиасообщения, но есть два варианта перелетов: один со стыковками через Ближний Восток (Дубай, Доха, Абу-Даби) и со стыковками в Китае (зачастую Пекин или Шанхай). С появлением китайских стыковок цены на перелет немножко снизились – сейчас перелет туда-обратно обойдется от 50 тысяч рублей. Также появилось больше групповых программ, цены на которые начинаются от 150 тысяч рублей за неделю проживания. Получается, что недельный отдых в Японии с перелетом обойдется в районе 200 тысяч рублей. Очереди в японское посольство носят сезонный характер. У россиян есть какая-то идея, мол, все поехали, и я поеду. Надо понимать, что сакура цветет в разных районах Японии в разное время. Однако всем хочется получить фотографию цветущей сакуры на фоне горы Фудзияма, которая, как и сакура, является символом Японии. Во время цветения сакуры цены на проживание и туристические программы вырастают, но не критично», — сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН рассказал, что турагентства в 2025 году ожидают увеличение числа бронирований путевок в Тунис в пять раз, а также снижение цены на 15%.