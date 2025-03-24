Насекомые захватили курорт в Италии

Полчища мелких насекомых заполонили Тоскану в Италии. Об этом сообщает New York Post.

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Известно, что мошки массово появились в прибрежном городе Орбетелло популярного курорта Европы. Это безвредные маленькие мухи, напоминающие комаров, которые часто летают целыми стаями. Власти региона уже приняли меры, чтобы избавиться от насекомых.

Аналогичная ситуация уже наблюдалась в Орбетелло в 2022 году. Несмотря на усиливающуюся засуху и экстремальную жару, насекомые продолжали размножаться вдоль водных путей.