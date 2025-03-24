Ребенка-инвалида попросили снять аппарат ИВЛ на время полета на самолете

Бортпроводницы на борту рейса United Airlines попросили пассажирку снять с сына-инвалида аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на время полета на самолете. Об этом сообщает New York Post.

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О случившемся мать ребенка Мелисса Сотомайор рассказала в соцсетях. По ее словам, инцидент произошел на рейсе из Тампы в Нью-Джерси. Женщина объяснила, что у ее сына установлена трахеостома — отверстие в горле для восстановления дыхания. Кроме того, у него проблемы со слухом и зрением. А аппарат ИВЛ нужен для поддержания жизни.

Однако эти доводы не убедили стюардесс, они настаивали, чтобы на время взлета аппарат был снят и закреплен на кресле ремнями безопасности.

«С ним ничего не случится, пока мы набираем нужную высоту», — заметила одна из бортпроводниц.

Несмотря на упрямство Сотомайор, самолет все же взлетел. При этом другие пассажиры высказали недовольство жестокостью членов экипажа по отношению к инвалиду.

Ранее двух пассажирок-колясочниц сняли с рейса авиакомпании Scandinavian Airlines за пять минут до вылета самолета в аэропорту Европы. Уточняется, что американские параспортсменки Дези Форте и Марли Робинсон, играющие в хоккейной команде Boston Whiplash Volt, полетели на турнир в Данию и собирались возвращаться домой в Бостон.