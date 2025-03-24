Власти Бали составили свод правил поведения для туристов

Власти индонезийского острова Бали в очередной раз ввели правила для иностранных гостей. Соответствующий циркуляр был опубликован местным правительством, о чем сообщает агентство Antara.

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Согласно документу, туристы обязаны уважать местные традиции и культурные нормы. В частности, при посещении храмов, достопримечательностей и общественных мест необходимо выбирать скромную одежду, соответствующую принятым стандартам. Кроме того, иностранцам рекомендуется пользоваться услугами только аккредитованных гидов, обменивать валюту в официальных пунктах и совершать платежи исключительно в индонезийских рупиях.

Особое внимание уделено соблюдению ПДД. Туристам напоминают о необходимости следовать дорожным знакам, надевать шлемы при езде на мотоциклах, не перегружать транспортные средства и избегать вождения в нетрезвом состоянии или под воздействием запрещенных веществ.

Еще одно нововведение – обязательный туристический сбор в размере 150 тысяч рупий (около $10), который должен быть уплачен каждым иностранцем во время пребывания на Бали.

Губернатор острова Ваян Костер предупредил, что нарушители установленных правил будут привлекаться к ответственности в соответствии с индонезийскими законами. Более того, для местных жителей организовали отдельную телефонную линию, по которой они смогут сообщать в полицию о неподобающем поведении иностранцев.

Отметим, глава провинции не впервые занимает свой пост. Во время предыдущего губернаторства Ваян Костер придерживался принципа, что чрезмерный туризм вредит Бали, а иностранцам периодически следует напоминать о статусе «гостей». В частности, чиновник предлагал отменить визы по прибытию для граждан России и Украины.

Кроме того, подобный циркуляр, также составленный под руководством Ваяна Костера, был представлен два года назад. Новый вариант схож с предыдущим, но дополнен некоторыми актуальными пунктами, например, о туристическом налоге.