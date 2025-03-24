Стюардессы сделали фото в униформе и взбудоражили иностранцев

Две стюардессы ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair сделали фото в униформе на борту самолета и взбудоражили иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Бортпроводницы позируют на камеру в темно-синих юбках и белых рубашках. Свои образы девушки дополнили желтыми шейными платками, ярким макияжем и распущенными волосами.

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Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью сотрудниц перевозчика. «Красота в небе», «Вау, такие красивые», «Прекрасные леди», «Великолепные», — написали они.

Ранее работающая в Emirates стюардесса из России рассказала, что бортпроводницам во время командировок запрещено посещать любые «злачные места». При этом, по ее словам, члены экипажа могут выпить в другой стране, но должны прекратить употреблять алкоголь за 12 часов до вылета.