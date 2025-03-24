Пилот выгнал пассажира с запором из туалета самолета

Пилот американской авиакомпании United Airlines выставил пассажира за долгое сидение в туалете самолета и обругал его за вероисповедание. Об этом сообщило издание The Independent.

© Lenta.ru

20-летний Исроэль Либб, ортодоксальный иудей, возвращался домой в Нью-Йорк из Мексики с пересадкой в Хьюстоне, штат Техас. Примерно через полчаса полета мужчина пошел в уборную. Через 20 минут стюардесса попросила спутника Либба убедиться, что с пассажиром все в порядке. Тот объяснил через дверь, что у него запор и он скоро выйдет.

Еще через 10 минут в кабинку стал ломиться пилот лайнера. Он кричал и требовал, чтобы Либб покинул туалет. Потом он сломал замок, силой открыл дверь и вытащил Либба со спущенными до щиколоток штанами. В результате гениталии пассажира увидел его сосед, бортпроводники и несколько попутчиков.

Пока Либб возвращался на место, пилот толкал его, угрожал арестовать и делал язвительные комментарии о религиозных убеждениях пассажира. Более того, по прибытии в Хьюстон на борт поднялись полицейские. Они надели на Либба и его спутника наручники и доставили их в следственный изолятор в терминале аэропорта.

Хотя обоих освободили без предъявления обвинений, пассажиры подали иск в суд. Они потребовали компенсации морального и физического ущерба.

Ранее в США пассажир American Airlines решил засудить пьяного мужчину, который упал на него по пути в туалет. Пострадавший получил тяжелые травмы, в том числе разрыв сухожилия.