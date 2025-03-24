Спрос на туры в Стамбул резко снизился

Митинги в Стамбуле, продолжающиеся уже шестой день, пока не идут на спад – сторонники арестованного мэра собираются в основном в центре города, в районе площади Таксим. По словам очевидцев, в этом районе толпы протестующих могут помешать спокойному отдыху. А в более удаленных от Таксима кварталах никакого дискомфорта нет:

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«Живем в Бейоглу, каждый день пешком ходим по улицам. Посещаем парки, музеи, безопасно. Много полицейских».

Ограничение въезда в провинцию Стамбул, по словам наших собеседников, распространяется на граждан Турции, для туристов ничего не изменилось. Аэропорты и общественный транспорт работают как обычно. Ключевые достопримечательности также доступны. Открыт и «Гранд базар», который не работал вчера из-за выходного.

Тем не менее тревожные репортажи о митингах в Стамбуле привели к снижению интереса россиян к поездкам в этот город. Как рассказал порталу TourDom.ru руководитель сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, в его компании за последние три дня бронирования туров в Стамбул просели на 37%. При этом аннуляций со стороны туристов, ранее купивших туры, пока нет. По словам эксперта, ситуация вряд ли улучшится, пока не пойдут на спад политические протесты в турецком мегаполисе.

«После их завершения продажи могут не только восстановиться, но и вырасти – должен сработать эффект отложенного спроса. Большинство туристов не откажутся от запланированных поездок, перенесут их на более поздние даты», – не теряет оптимизма глава туркомпании.

Большинство офисов продаж сети «Розовый слон» расположены в городах юга России, откуда поездки в Стамбул достаточно популярны ввиду относительно непродолжительного перелета. А вот в одном из крупных онлайн-тревел агентств нам рассказали, что если рассматривать географию по России в целом, то бронирования туров в Стамбул в этом году были не слишком активны и до митингов в этом мегаполисе. Что касается Анталийского и Эгейского побережий, то политические волнения не затронули морские курорты, бронирования отдыха идут в обычном режиме.

Массовые демонстрации в Стамбуле начались в прошлую среду, 19 марта, как реакция на арест мэра города. В минувшие выходные туристам порекомендовали воздержаться от посещения ряда достопримечательностей, кроме того, в некоторых отелях гостям советуют не выходить по вечерам на улицу.