Туристы из ЕС начали отменять поездки в США

Некоторые туристы из стран Евросоюза, в том числе Германии и Дании, отказываются от поездок в США на фоне действий и политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Independent со ссылкой на европейские туристические агентства.

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По данным издания, в числе факторов, повлиявших на решение туристов не посещать США, - "оспаривание главой Белого дома [жизнеспособности] альянса США и Европы, предложение аннексии Гренландии", участие в глобальной торговой войне и ужесточение пограничной и визовой политики, а также преследование нелегальных мигрантов.

Согласно информации ЕС, в 2023 году европейцы потратили на поездки в США $155 млрд. В соответствии с данными Ассоциации туризма США, зарубежные туристы тратят в семь-восемь раз больше, чем путешествующие по США американцы. По предварительной информации Национального управления по путешествиям и туризму США, число путешественников в США из Западной Европы в феврале сократилось на 1% в годовом исчислении после роста на 14% за аналогичный период 2024 года. Так, число туристов из Словении упало на 26%, в тройку отказавшихся от поездки за океан вошли также швейцарцы и бельгийцы.

На риторику Трампа в отношении Гренландии, автономной территории Дании, остро отреагировали датчане. В феврале число посещающих США датских граждан снизилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда был отмечен рост на 7%. По словам туриста из Дании Кима Соренсона, он отменил поездку в Калифорнию на свадьбу друга семьи и удалил звезды и полосы с татуировки, чтобы "не выглядеть проамерикански".

По свидетельству Мирко Лалли - генерального директора компании Data Appeal Company, поставляющей туристические данные, - в марте число интернет-запросов по поводу рейсов в США резко сократилось во Франции, Италии и Испании. Как сообщило немецкое туристическое агентство America Unlimited (AU), немцы в первую очередь обращают внимание на Канаду как на альтернативу. На фоне угроз Трампа превратить Канаду в 51-й штат некоторые европейцы рассматривают посещение этой североамериканской страны в знак солидарности.

«Канада переживает настоящий бум», — сказал генеральный директор AU Тимо Коленберг.

В свою очередь канадцы летом могут устремиться в Европу, поскольку избегают поездок в США. По данным компании Key Data, занимающейся аналитикой краткосрочной аренды жилья, в период с июня по август количество бронирований жилья канадцами в Европе выросло на 32% по сравнению с тем же периодом прошлого года.