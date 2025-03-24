Летные программы в Анталью из России расширили

Туроператоры сообщили редакции TourDom.ru о расширении полетных программ в Анталью из российских регионов в летнем сезоне – 2025.

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Компания Anex собирается отправлять туристов на популярный турецкий курорт из 18 городов. По сравнению с 2024-м добавятся новые маршруты в Анталью – из Оренбурга, Саратова и Астрахани. В ежедневном режиме продолжатся вылеты на курорт из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Уфы и Сочи.

FUN&SUN анонсировал рейсы в Анталью из 16 российских аэропортов. Как пояснили в пресс-службе туроператора, расширение объемов перевозки запланировано из Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Новосибирска, Уфы и Перми. В частности, из Северной столицы и Казани отдыхающие смогут улететь на борту Pegasus или Corendon.

Pegas Touristik заявил полетные программы на лето-2025 из 18 российских аэропортов, включая новый пункт – Саратов. Туристов из этого города повезут в Анталью рейсами авиакомпании Southwind. По-прежнему будут выполняться вылеты Southwind из Екатеринбурга, Казани, Самары, Новосибирска и еще шести городов. Туристам, вылетающим из Москвы, доступны разные варианты перелета – Turkish Airlines, Southwind и Pegasus.

Обширная перевозка анонсирована в Анталью у «Библио-Глобус»: туроператор формирует турпакеты с вылетом рейсами «Аэрофлота» из Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Сочи, Новосибирска, Екатеринбурга и Уфы.

В то же время рейсов на другие курорты Турции – Бодрум и Даламан, расположенные на Эгейском побережье, – на летний сезон из регионов запланировано меньше, чем годом ранее. Из Казани вместо двух маршрутов останется лишь Даламан. О своих планах летать на этот курорт из Санкт-Петербурга сообщила пока только одна авиакомпания – Turkish Airlines. Очевидно, корректировка расписания связана с не очень хорошей загрузкой рейсов: курорты Эгейского моря не столь востребованы у российских туристов, как отели на Анталийском побережье.