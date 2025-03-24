«Аэрофлот» поставит больше рейсов во Вьетнам

«Аэрофлот» решил добавить к своей программе во Вьетнам еще одну частоту. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба перевозчика.

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Рейсы во Вьетнам авиакомпания анонсировала еще в феврале. Старт был намечен на 22 марта, планировалось выполнять вылеты из Москвы в аэропорт Камрань по четвергам и субботам.

Впрочем, хороший спрос на направление привел к тому, что «Аэрофлот» еще до официального запуска программы решил ее расширить и добавил третий рейс по вторникам. Однако и на этом авиакомпания не остановилась.

«С 27 апреля будем летать в Нячанг до четырех раз в неделю. Новый дополнительный рейс будет выполняться из Шереметьево по воскресеньям, а обратно – по понедельникам», – уточнили в пресс-службе.

Билеты уже в продаже. Весной средняя стоимость перелета в одну сторону – 50–60 тыс. руб., туда-обратно – от 115 тыс. руб. Кроме того, туры в Нячанг с вылетами из Москвы на рейсах «Аэрофлота» реализует туроператор «Библио-Глобус».

Также во Вьетнам начали летать чартеры AZUR Air и «Икара» из столицы и регионов. Россияне могут въезжать во Вьетнам и находиться там без визы до 45 дней – недавно эти условия продлили еще на три года.

По мнению экспертов турбизнеса, благодаря насыщенной полетной программе и достаточному предложению от туроператоров Вьетнам в этом году может войти в топ зарубежных туристических направлений у россиян.