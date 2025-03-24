Российский турпоток в Малайзию в 2024 году достиг исторического рекорда

Малайзию в 2024 году посетили более 130 российских туристов, что стало новым историческим рекордом, сообщил на выставке MITT посол Малайзии в России, передает АТОР.

По его словам, сейчас Россия занимает в структуре иностранного турпотока в Малайзию четвертое место среди европейских стран по числу посетителей, и 17 место среди всех стран. Власти страны намерены увеличить турпоток из России в 2025 году, изучая предпочтения туристов и предлагая новые условия.

Российский турпоток в Таиланд в январе вырос на 16,7% в годовом выражении, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что это рекордный прирост для первого месяца года. По оценкам туроператоров, февраль может обогнать январь по объемам, так как интерес россиян к курорту набирает обороты. Согласно данным, Россия уступает по этому направлению лидирующему Китаю, Малайзии, Южной Корее и Индии. Однако в списке неазиатских стран Россия — непоколебимый лидер, передает «Радиоточка НСН».