Турция будет развивать черноморское побережье для туристов из России

Турция будет продвигать развитие черноморского побережья для российских туристов. Об этом заявил журналистам посол Турции в РФ Танжу Билгич на полях рабочей встречи туроператора Aneх Tour по Турции.

"Мы сейчас пытаемся продвигать несколько регионов в Турции, - отметил он. - Хотели бы привлечь внимание к Черноморскому побережью. Я сам оттуда. Кстати, в прошлом году было запущено водное сообщение между Сочи и черноморским побережьем Турции. Этот регион особенно популярен у туристов с Ближнего Востока: там очень зелено, есть море. Мы хотим, чтобы российские туристы больше узнали об этом регионе, и тогда они точно влюбятся в него".

Посол также обратил внимание на Мерсин.

"Возможно, вы слышали про это место, поскольку там сейчас строится атомная станция "Аккую" (на основании заключенного с Россией 12 мая 2010 года межправительственного соглашения о сотрудничестве прим. ТАСС). Мы пытаемся улучшить регион Мерсин, чтобы привлекать больше туристов, потому что пляжи там очень длинные по сравнению с Антальей", - добавил он. Кроме того, Билгич отметил, что недавно был открыт новый аэропорт между городами Адана и Мерсин. "Аэрофлот" уже запустил прямые рейсы в Адану, и оттуда очень удобно добираться до Мерсина", - заметил он.

По словам дипломата, Турция хотела бы активно продвигать гастрономический туризм.