Аналитики составили рейтинг популярных направлений на лето-2025

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip составили рейтинг стран, куда россияне хотят отправиться летом 2025 года. Для этого специалисты проанализировали поисковые запросы на размещение в отелях и выделили наиболее востребованные направления. RT ознакомился с результатами исследования.

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Так, первое место традиционно заняла Турция: там в период с июня по август хотят побывать 16,6% путешественников.

«Средняя стоимость номера в отеле составляет 7 тыс. рублей в сутки. Страна регулярно входит в тройку наиболее любимых российскими туристами направлений, поскольку там легко организовать летний отдых: в Турции множество курортов на любой вкус, куда можно добраться прямым рейсом, а для въезда не нужна виза», — пояснили эксперты.

На втором месте оказался Таиланд, которым интересуются 8,1% путешественников, поделились в сервисе.

«Номер в гостинице в этом сезоне обойдётся примерно в 3 тыс. рублей в сутки. Отметим, что летнее путешествие лучше организовывать на Самуй и Ко Панган, в других частях страны сезон дождей. Особенно много осадков выпадает на любимом россиянами Пхукете», — подчеркнули специалисты.

Замыкает тройку лидеров Италия с долей 6,5%, отель там можно забронировать в среднем за 10 тыс. рублей в сутки, добавили аналитики.

Следом идёт Китай (доля — 5,2%, средняя стоимость номера — 4 тыс. рублей в сутки), отметили в компании.

Также в пятёрке оказалась Франция (5,1%, 9 тыс. рублей за номер), рассказали эксперты.

«В топ локаций, которые россияне хотели бы посетить летом, также вошла Белоруссия (4,9%, 6 тыс. рублей в сутки). Многие интересуются поездками во Вьетнам (4,3%, 2 тыс. рублей в сутки), в Абхазию (4%, 7 тыс. рублей в сутки) и Грузию (3,9%, 3 тыс. рублей в сутки)», — заключили в сервисе.

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