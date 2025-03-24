В Турции российским туристам станет проще оплачивать услуги

Россияне смогут оплачивать услуги в Турции с помощью QR-кода через приложения российских банков. Об этом заявил журналистам посол республики в РФ Танжу Билгич на полях рабочей встречи туроператора Aneх Tour по Турции.

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«Идет работа по внедрению технологии оплаты [услуг] россиянами с помощью QR-кода в Турции через приложения российских банков, — сказал посол. — Этим занимаются частные компании, и правительство Турции активно поддерживает этот процесс. Помимо такого вида оплаты, сейчас существуют специальные карты Letim, которыми российские туристы могут расплачиваться в Турции. Недавно появились компании в Турции, заключившие соглашения с российскими банками, что позволяет пополнять эти карты со счетов российских банков. Комиссия за пополнение, если и есть, то минимальна».

По его словам, "перевести деньги на счет можно быстро через специальное мобильное приложение Letim, а оплачивать покупки в Турции без проблем".