Отдых на море в Саудовской Аравии: что нужно знать российскому туристу

Переговоры России в Саудовской Аравии с делегацией из США вызвали интерес к этому пока еще малоизвестному туристическому направлению. Королевство в последние годы стало развивать инфраструктуру в турсфере – строить отели, аэропорты, ввело электронные визы. Наши источники утверждают, что не за горами и открытие прямых рейсов. Редакция составила краткую памятку, как приехать в страну, что посмотреть и где отдыхать на море.

Саудовская Аравия: как получить визу

Для получения туристической eVisa россиянам достаточно заполнить заявку и оплатить сбор в 395 саудовских риялов (около 9 тыс. руб., потребуется зарубежная банковская карта). В эту сумму также входят расходы на медицинское страхование. Электронная виза действительна в течение года с даты выдачи и позволяет многократный въезд с общим пребыванием до 90 дней. После обработки информации документ придет на электронную почту, его нужно распечатать.

Также есть виза по прибытии: в аэропортах для туристов установлен пункт самообслуживания Kiosk – или можно обратиться в офис паспортного контроля. Кроме платы в 300 риялов, обязательно приобретение медстраховки за 95 риялов. Туристам рекомендуют заранее оформить eVisa, чтобы не рисковать при авиаперевозке: россиянам нередко отказывали в регистрации на рейс, требуя предъявить визу.

Срок действия загранпаспорта должен быть действителен от шести месяцев после прибытия в страну. Про несовершеннолетних туристов на официальном саудовском портале сказано, что их должны сопровождать родители, бабушки и дедушки или взрослые братья и сестры. Любой тип визы позволяет мусульманам совершить умру – посещать исламские святыни в Мекке и Медине с выполнением религиозных обрядов при предварительной регистрации.

С начала февраля 2025 года всех иностранцев обязали делать перед поездкой прививку от менингококковой инфекции. Однако в настоящее время данное требование перемещено в архив, и при планировании поездки следует узнать насчет действия этого правила.

Россия – Саудовская Аравия: как добраться

Обещанного запуска прямого авиасообщения между Россией и Саудовской Аравией в начале 2025 года не произошло. Рейсы планировали выполнять в Москву и Санкт-Петербург, при этом в отношении российских бортов королевстве заверяли, что никаких арестов по требованию иностранных лизингодателей не будет. Источники редакции уверяют, что рейсы вскоре будут запущены, выполнять их станет саудовский перевозчик.

Из доступных вариантов сейчас есть стыковочные перелеты через третьи страны. На маршруте Москва – Джидда есть пересадки в Баку, Дубае, Дохе и других городах. На сайте по бронированию, к примеру, с вылетом 29 марта и возвращением 10 апреля стоимость билетов на рейсах Gulf Air через Бахрейн – от 57,5 тыс. руб. с включенным багажом. Время в пути – 11,5 часа туда и 9,5 – обратно.

На эти же дни по маршруту Домодедово – Эль-Кувейт – Эр-Рияд round trip стоил от 60,1 тыс. руб. на крыльях Jazeera Airways, в пути около 8 и 9 часов соответственно. А если лететь через Стамбул со сменой перевозчиков и аэропортов, можно сэкономить на билетах около 9 тыс. руб.

Из Москвы в саудовский аэропорт Аль-Ула можно слетать на аналогичные даты по цене от 76,7 тыс. руб. с чемоданом – туда с Qatar Airways, а возвращение с flydubai.

Морское побережье: курорты Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии туристы могут выбрать пляжный отдых и экскурсионные маршруты. В частности, российские туроператоры предлагают турпакеты на курорты Красного моря – в Джидде и туристической зоне The Red Sea Project, путешествия по стране.

Морской порт Джидда издавна известен среди паломников, откуда до Мекки всего 90 км. Сегодня в городе и его окрестностях десятки отелей 3–5*. Из развлечений – морские круизы и занятие дайвингом, знакомство с историческим центром и современными кварталами, шопинг в торговых моллах. На многокилометровой набережной, кроме пляжей, зон отдыха, ресторанов, есть бесплатный музей скульптур под открытым небом, а посещение единственного в королевстве океанариума обойдется от 1,2 тыс. руб. в пересчете с местной валюты. Там же расположен фонтан высотой более 300 м, который с заходом солнца подсвечивают сотни прожекторов.

С прошлого года стали принимать гостей первые три отеля в новом туристическом кластере The Red Sea Project. В люксовых гостиницах стиль отдыха не предусматривает ограничений, принятых в мусульманских странах, например, на пляжах не возбраняется совместный отдых женщин и мужчин. Для ориентации – перспективное направление расположено напротив египетского курорта Марса-Алам в Египте, на другой стороне Красного моря.

Саудовская Аравия – что посмотреть

Столица Саудовской Аравии – Эр-Рияд. Одна из его достопримечательностей – 300-метровая башня Kingdom Centre, где с обзорной площадки Sky Bridge хорошо виден весь мегаполис. В самом центре расположена старинная глинобитная крепость Масмак. Исторические дворцы и музеи находятся в кварталах Ат-Тураиф старого города Дирия. В этом уголке сохранен аутентичный колорит аравийской культуры в архитектуре, небольших скверах и уличных рынках.

С недавних пор главным центром притяжения в столице стал парк развлечений Boulevard World. Среди аттракционов возвышаются Эйфелева башня, пирамида Хеопса, японская пагода и другие знаковые сооружения из Европы, Африки, Нового Света и Азии. На территории есть искусственное озеро, колесо обозрения, сферический театр Planet Cinema, магазины, кафе и рестораны с кухней разных стран, проходят шоу-программы. Вход в парк стоит около 660 руб. (29 риялов) в будние дни и в 2 раза дороже по выходным. Плата на посещение большинства аттракционов – в диапазоне 1,4–2,3 тыс. руб. (60–100 риялов).

Оазис Аль-Ула, что в 300 км к северу от Медины, – один из центров экскурсионного туризма. В самом древнем городе люди давно не живут, но для туристов открыты лавки с товарами ремесленников – украшениями, одеждой, в ресторанчиках подают местные кушанья.

В окрестностях среди песков разбросаны причудливые скальные образования, где сохранилось множество гробниц, относящихся к началу нашей эры. Достопримечательности, попавшие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, бесплатны для посещения. Туристам надо только позаботиться о транспорте и хорошем гиде. Гостям предлагают провести ночь под звездным небом, полазить по скалам, а во время сезонных фестивалей послушать музыку и посмотреть различные представления.