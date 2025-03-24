Турция стала терять привлекательность для россиян

Туристический поток россиян в Турцию зимой упал на 13 процентов по сравнению с теми же месяцами прошлого года. Об этом Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По данным источника, количество визитов российских туристов в декабре 2024 года сократилось на 10,5 процента, в январе 2025-го — на 11,6 процента, а в феврале — на 17,5 процента. В целом за зиму Турцию посетили 577,2 тысячи россиян против 663,6 тысячи зимой 2023-2024 годов.

Отмечается, что Турция стала терять привлекательность для туристов из-за высоких цен на отдых. Кроме того, для россиян стали открываться более доступные зимние пляжные направления с прямой перевозкой.

Ранее тревел-блогерша рассказала о тайном рейтинге туристов в турецких отелях. По ее словам, европейцы там получают сервис лучше, чем россияне.