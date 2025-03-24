У туриста отобрали вьетнамский лимон в аэропорту Иркутска

Россиянин, вернувшийся после отдыха во Вьетнаме в Иркутск, оказался в поле зрения Россельхознадзора. Турист решил привезти из Ханоя на родину лимон и полисциас, но в аэропорту растения вызвали пристальное внимание таможенников.

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Как объяснили в ведомстве, сами кусты относятся к «подкарантинной продукции», на них требуются фитосанитарные сертификаты. Однако никаких документов на растения у мужчины не было.

«В связи с тем что несертифицированная продукция, а также почва могут представлять угрозу сельскому хозяйству региона, в соответствии с ФЗ от 21.07.2014 № 206-ФЗ “О карантине растений” подкарантинный груз изъят и уничтожен путем сжигания в котельной», – сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Иркутской области.

В отношении туриста возбуждено административное дело по статье о нарушении порядка ввоза «подкарантинной продукции».

Отметим, что путешественники нередко привозят из заграничных поездок сувениры, которые вызывают вопросы у контролирующих органов. Чаще всего у таможенников есть претензии к ввозимым кораллам, а в последнее время туристы удивляют сотрудников ФТС и чучелами крокодилов. Вот только обнаружение таких «безделушек» может закончиться штрафами у судами.